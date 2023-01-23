『ポケモン TCG 2020 ガラの伝説 ザシアン マルチカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 43分に出品され03月17日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ポケモン TCG 2020 ガラの伝説 ザシアン マルチカラー ブランド名 ポケモン(Pokemon) 商品コメント 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ その他おもちゃ

商品コード YS0000028529304593

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ポケモン

TCG

2020

ガラの伝説

ザシアン

マルチカラー