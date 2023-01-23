『ワイルドスピード スカイミッション ジェイダトイズ 1/24スケール ダイキャストカー 1970年式 ダッジ・チャージャー (オフロードver.) /【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 30分に出品され04月22日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ワイルドスピード スカイミッション ジェイダトイズ 1/24スケール ダイキャストカー 1970年式 ダッジ・チャージャー (オフロードver.) / FURIOUS 7 SKY MISSION DIE CAST DODGE CHARGER R/T (OFF ROAD ver.)JADA TOYS品 ブランド名 ジャダトイズ(jada toys) 商品コメント ワイルドスピード スカイミッション ジェイダトイズ 1/24スケール ダイキャストカー 1970年式 ダッジ・チャージャー (オフロードver.) 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 自動車

JANコード/ISBNコード 0764072021270

商品コード YS0000021737495644