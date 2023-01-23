『ROKR 3D Wooden Puzzles-Model Building Kits-DIY Kits for Adults-Wooden Monoc【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 12時 21分に出品され03月28日 12時 21分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ROKR 3D Wooden Puzzles-Model Building Kits-DIY Kits for Adults-Wooden Monocular Telescope Science Gifts Kits for Adults Kids
|ブランド名
|商品コメント
| ?ROKR STEM Kit - Decorated with seaspray patterns and leather nameplate.The mirror cover is designed as the combine of a rudder and a skull.A real monocular telescope diy kit for adults and kids.
?165 yds Sight Distance - Equipped with a 0.8 inch eyepiece and a 1.2 inch objective.You can zoom in the views by adjusting the retractable body tube.It will be a fun 3D puzzle for adults and kids.
?Package Contains - 314 wooden parts.A detailed how-to booklet.All the tools you need.It will take about 2.5 hours to build up this 3D puzzle for adults.
?Quality Throughout - Utilize selected basswoods from high latitude. German laser-cut technology makes the error of each piece less than 1/5000 inch. Spare parts are contained for accidental damage and loss.
?Service - ROKR offers free replacement of damaged parts.We always produce quality 3D puzzles to our customers.If there is any problem， simply contact us and we will reply within 12h.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000010436729501
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落札価格8106円
902 入札履歴
終了
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