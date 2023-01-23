『Dark Souls ボードゲーム エクスプローラーズ拡張【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 09時 13分に出品され03月14日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Dark Souls ボードゲーム エクスプローラーズ拡張
|ブランド名
|Dark Souls
|商品コメント
| 共同戦略ゲーム、14人用。
プレイ時間90120分
対象年齢14歳以上。
拡張製品 ゲームにはDark Souls The Board Gameのコピーが必要です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5060453692707
商品コード
YS0000028538842951
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落札価格8106円
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