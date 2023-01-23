『Dark Souls ボードゲーム エクスプローラーズ拡張【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 09時 13分に出品され03月14日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Dark Souls ボードゲーム エクスプローラーズ拡張 ブランド名 Dark Souls 商品コメント 共同戦略ゲーム、14人用。

プレイ時間90120分

対象年齢14歳以上。

拡張製品 ゲームにはDark Souls The Board Gameのコピーが必要です。 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 5060453692707

商品コード YS0000028538842951

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Dark

Souls

ボードゲーム

エクスプローラーズ拡張