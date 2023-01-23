『MAFEX アイアンマン（コミック Ver.） マフェックス No.165 メディコム・トイ （ZF91623）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 57分に出品され04月01日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MAFEX アイアンマン（コミック Ver.） マフェックス No.165 メディコム・トイ
最高のフォルムと抜群の可動領域を両立！
最強のアクションフィギュア！
COMIC Ver.のIRON MANが満を持して登場！
マスクパーツ2種 & トニー・スターク頭部／各種エフェクトパーツ／ローラーダッシュパーツ／キャノン／可動式フィギュアスタンド付属！
各種手首パーツ付属により、様々なアクションを再現可能！
全高：約160mm
(C) 2021 MARVEL
※お1人様3個まで
ご注文・ご予約のキャンセルは原則承れませんのでご注意下さい。
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落札価格8106円
679 入札履歴
終了
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