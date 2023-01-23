MAFEX アイアンマン（コミック Ver.） マフェックス No.165 メディコム・トイ （ZF91623）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

MAFEX アイアンマン（コミック Ver.） マフェックス No.165 メディコム・トイ



最高のフォルムと抜群の可動領域を両立！

最強のアクションフィギュア！



COMIC Ver.のIRON MANが満を持して登場！

マスクパーツ2種 & トニー・スターク頭部／各種エフェクトパーツ／ローラーダッシュパーツ／キャノン／可動式フィギュアスタンド付属！

各種手首パーツ付属により、様々なアクションを再現可能！



全高：約160mm

(C) 2021 MARVEL



※お1人様3個まで



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