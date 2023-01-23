『滑り台 すべり台 室内 バスケットボール 遊具 室内遊具 すべりだい 屋内 家庭用 子供 キッズ キッズパーク 誕生日プレゼント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 54分に出品され03月03日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品情報：

商品名：バスすべり台



本体サイズ：バス滑り台：幅196×奥行53×高さ75cm

本体重量：約9.6kg

梱包重量：11.3kg



材質: スチール、PP



備考：耐荷重：約50kg

カラー：ホワイト×グレー

メーカー1年保証

プラスチックの製造過程で微細な傷や黒い点のような汚れが生じる場合がございますが品質上問題ありません。

組み立て後は定期的にナットの緩みがないか確認してください。

平らな場所でご使用ください。

お子様が遊ばれる際は、保護者が付き添い、安全にご注意ください。