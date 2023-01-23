『国内正規品 オークリー サングラス OO9245-6354 フロッグスキン FROGSKINS アジアンフィット UVカット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 01分に出品され04月21日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー
フレーム：Matte Black、レンズ：Prizm Ruby、可視光線透過率：17％
※ミラーレンズのため、映り込む対象物によってレンズカラーは画像と異なって見えます。
素材
レンズ：プラスチック（コーティング）、フレーム：プラスチック（コーティング）、紫外線透過率：1％以内
サイズ
レンズ：約5.4×4.3cm、ブリッジ：約17mm、テンプル：約13.8cm、横幅：約12.7cm
付属品
保証書、説明書、専用ケース
※モニタの環境によって、実物と画像の色味が多少異なって見える場合がございます。
※商品は新品ですが製造過程に生じる細かな傷やスレなどある場合がございます。
PW-0167 SWANSサングラス DF・pathway カラー:MBK 偏光ULアイスブルー（両面マルチコート） メーカー取り寄せ 受注後在庫の有無連絡します。
¥ 8106
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国内正規品 オークリー サングラス OO9245-6154 フロッグスキン FROGSKINS アジアンフィット UVカット
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落札価格8106円
36 入札履歴
終了
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