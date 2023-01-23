【ジョー マローン】バジル＆ネロリ EDC・SP 100ml [並行輸入品]【2025年度カレンダ】

商品情報

ブランド ]ジョー マローン JO MALONE



[ 用途／タイプ ]フレグランス女性用



[ 容量 ]100ml



並行輸入品



オーデコロン



ジョーマローンのフレグランスは製造時期により、色の濃淡に差が生じる場合がありますが、品質上問題ございません。予めご了承の上、お買い求めください。



・フローラルなネロリに、香りよいバジルが戯れ、ンプルなフレッシュで洗練された、官能的なグリーンの香りのコロン

[ 商品区分 ]化粧品

[ 原産国 ]イギリス