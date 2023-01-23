『★送料・関税無料★DISTINS Tight Afro Kinky Human Hair for Dreadlocks，Ideal for Makin【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 10時 16分に出品され04月21日 10時 16分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|DISTINS Tight Afro Kinky Human Hair for Dreadlocks，Ideal for Making Locs，Repair Extensions，Twist or Braids 2 Bundles/Package， Sew-In， Natural Black #1B 8inch
|ブランド名
|商品コメント
| Only #1B hair can be bleached.100% SOFT NATURAL HUMAN HAIR shines and moves like your real hair.
Can be used for hairpiece / wig making
TIGHT AFRO KINKY ideal for making marvelous extensions， great looking deadlocks， and very attractive hair twists.
100% SOFT NATURAL HUMAN HAIR shines and moves like your real hair. It perfectly matches the texture of your hair giving you an incredibly realistic look.
Note : The length specified will be the length after the hair is pulled straight.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000047639554275
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落札価格8106円
864 入札履歴
終了
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