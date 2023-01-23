『★送料・関税無料★DISTINS Tight Afro Kinky Human Hair for Dreadlocks，Ideal for Makin【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 10時 16分に出品され04月21日 10時 16分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 DISTINS Tight Afro Kinky Human Hair for Dreadlocks，Ideal for Making Locs，Repair Extensions，Twist or Braids 2 Bundles/Package， Sew-In， Natural Black #1B 8inch ブランド名 商品コメント Only #1B hair can be bleached.100% SOFT NATURAL HUMAN HAIR shines and moves like your real hair.

Can be used for hairpiece / wig making

TIGHT AFRO KINKY ideal for making marvelous extensions， great looking deadlocks， and very attractive hair twists.

100% SOFT NATURAL HUMAN HAIR shines and moves like your real hair. It perfectly matches the texture of your hair giving you an incredibly realistic look.

Note : The length specified will be the length after the hair is pulled straight. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 美容 ウィッグ ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

商品コード YS0000047639554275

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ★送料・関税無料★DISTINS

Tight

Afro

Kinky

Human

Hair

for

Dreadlocks，Ideal

for

Makin