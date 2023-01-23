『★送料・関税無料★Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， Long Pink， Pu【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 04時 14分に出品され03月13日 04時 14分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， Long Pink， Purple， Blue Colors (B1 Striped Kit) ブランド名 商品コメント GORGEOUS REAL FEATHERS: 12 Loose Feather Hair Extensions in Turquoise， Pink and Purple

EVERYTHING YOU NEED: Includes pliers， loop tool and beads

BEAUTIFUL COLORS AND LENGTHS: 100% Real Rooster Feathers， 8-11" in length (20-28cm)

TONS OF STYLING OPTIONS: Can be washed， styled， flat ironed， and curled with your natural hair

PREMIUM QUALITY: Salon-grade Feathers; Will last for months with proper care 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 美容 ウィッグ ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

JANコード/ISBNコード 0819797020814

商品コード YS0000047639554610

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ★送料・関税無料★Feather

Hair

Extensions，

100%

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Rooster

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