『★送料・関税無料★Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， Long Pink， Pu【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 04時 14分に出品され03月13日 04時 14分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Feather Hair Extensions， 100% Real Rooster Feathers， Long Pink， Purple， Blue Colors (B1 Striped Kit)
|ブランド名
|商品コメント
| GORGEOUS REAL FEATHERS: 12 Loose Feather Hair Extensions in Turquoise， Pink and Purple
EVERYTHING YOU NEED: Includes pliers， loop tool and beads
BEAUTIFUL COLORS AND LENGTHS: 100% Real Rooster Feathers， 8-11" in length (20-28cm)
TONS OF STYLING OPTIONS: Can be washed， styled， flat ironed， and curled with your natural hair
PREMIUM QUALITY: Salon-grade Feathers; Will last for months with proper care
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0819797020814
商品コード
YS0000047639554610
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落札価格8106円
918 入札履歴
終了
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