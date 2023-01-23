『ACJFA 925スターリングシルバー 遺灰用ジュエリー ティアドロップ形形形見骨壺ペンダントネックレス メモリアルジュエリー 女性へのギフトに【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 06時 14分に出品され03月13日 06時 14分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ACJFA 925スターリングシルバー 遺灰用ジュエリー ティアドロップ形形形見骨壺ペンダントネックレス メモリアルジュエリー 女性へのギフトに ブランド名 ACJFA 商品コメント 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat アクセサリー・小物 ペット用品、生き物 メモリアル、オーナーズグッズ 遺骨ペンダント

商品コード YS0000037033790669