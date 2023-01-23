『RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 51分に出品され03月18日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
【商品説明】
・??サイズ(約)：本体高さ183～208cm（調節可能）、台座・幅39×奥行39×厚さ24cm、柱・径12cm（新開発）、棚板・幅31×奥行41×厚さ1.2cm、重量(約)：10kg
・??主材：MDF、麻縄、紙管、ポリエステル、スチール。支柱は全てサイザル麻100%麻縄巻き（6芯の太さ麻縄にバージョンアップ）、爪とぎにもっと耐えます。
・??天井まで届く巨大ポールは猫の好奇心を刺激し、思う存分木登りがおうちで実現、運動不足やストレスの解消にぴったり！疲れたら、棚板でゆっくり寛ぐこともできます。数匹の猫ちゃんに利用されることもできます。丈夫な棚板が15ＫＧの重さに耐えられます。
【サイズ】
高さ : 36.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 12.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
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落札価格8106円
8 入札履歴
終了
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