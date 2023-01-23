『FINPAC 13インチ ノートパソコン用ショルダーバッグ 13.3インチ MacBook Pro/Air、iPad Pro 12.9バッグ 防水タブ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 38分に出品され03月27日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|FINPAC 13インチ ノートパソコン用ショルダーバッグ 13.3インチ MacBook Pro/Air、iPad Pro 12.9バッグ 防水タブレットキャリーバッグ 電子機器オーガナイザー付き Chromebook/Surface Pro/Dell用 ブラック
|ブランド名
|FINPAC
|商品コメント
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000037031318098
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落札価格8106円
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終了
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