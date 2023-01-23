『FINPAC 13インチ ノートパソコン用ショルダーバッグ 13.3インチ MacBook Pro/Air、iPad Pro 12.9バッグ 防水タブ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 38分に出品され03月27日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 FINPAC 13インチ ノートパソコン用ショルダーバッグ 13.3インチ MacBook Pro/Air、iPad Pro 12.9バッグ 防水タブレットキャリーバッグ 電子機器オーガナイザー付き Chromebook/Surface Pro/Dell用 ブラック ブランド名 FINPAC 商品コメント 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat バッグ・ポーチ スマホ、タブレット、パソコン ノートパソコン ノートパソコンアクセサリー、周辺機器 ノートパソコンバッグ、ケース

商品コード YS0000037031318098