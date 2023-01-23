『ニキシー管 時計 擬発光管時計 レトロモダン木製クロックインテリア おしゃれ 1600万色 RGBフルカラー 卓上時計 (ブラックウォールナ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月14日 03時 06分に出品され05月14日 03時 06分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ニキシー管 時計 擬発光管時計 レトロモダン木製クロックインテリア おしゃれ 1600万色 RGBフルカラー 卓上時計 (ブラックウォールナ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.91 cm

横幅 : 16.21 cm

奥行 : 32.69 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。