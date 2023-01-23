『Washable Pee Pads for Dogs with Puppy Grooming Gloves，Reusable，Waterproof，Non-Slip，Super Absorbing Pet Pads Dog Bed Mat，Whel... 1 [並行輸入品]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 54分に出品され03月14日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Washable Pee Pads for Dogs with Puppy Grooming Gloves，Reusable，Waterproof，Non-Slip，Super Absorbing Pet Pads Dog Bed Mat，Whelping Pads，Dog Playpen Mat，Pee Pad for Guinea Pig Cage，(2-Pack) 31"X36" 翻訳：洗えるおしっこパッド 犬用 おしっこパッド 子犬用グルーミンググローブ付き 再利用可能 防水 滑り止め 超吸収性 ペットパッド 犬用ベッドマット 出産パッド 犬用ベビーサークルマット おしっこパッド モルモットケージ用 (2個パック) 31インチ×36インチ Super Absorbent: Great Material of 4 Layers，100% polyester knitting surface for ultimate comfortable，high density inner layer and breathable waterproof PUL， Super absorbent high density middle layer，no leak through or smell.anti-slip silica gel bottom.Slip Resistant Bottom - There are a great deal of anti-slip silica gels on the bottom side of the fabric.
Spotty Super Absorbent Heavy Duty 5 Layer Housebreaking Training Leak Proof Pet Puppy Dog Pee Pads， 50 ct[並行輸入品]
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落札価格8106円
324 入札履歴
終了
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