Washable Pee Pads for Dogs with Puppy Grooming Gloves，Reusable，Waterproof，Non-Slip，Super Absorbing Pet Pads Dog Bed Mat，Whel... 1 [並行輸入品]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品名：Washable Pee Pads for Dogs with Puppy Grooming Gloves，Reusable，Waterproof，Non-Slip，Super Absorbing Pet Pads Dog Bed Mat，Whelping Pads，Dog Playpen Mat，Pee Pad for Guinea Pig Cage，(2-Pack) 31"X36" 翻訳：洗えるおしっこパッド 犬用 おしっこパッド 子犬用グルーミンググローブ付き 再利用可能 防水 滑り止め 超吸収性 ペットパッド 犬用ベッドマット 出産パッド 犬用ベビーサークルマット おしっこパッド モルモットケージ用 (2個パック) 31インチ×36インチ Super Absorbent: Great Material of 4 Layers，100% polyester knitting surface for ultimate comfortable，high density inner layer and breathable waterproof PUL， Super absorbent high density middle layer，no leak through or smell.anti-slip silica gel bottom.Slip Resistant Bottom - There are a great deal of anti-slip silica gels on the bottom side of the fabric.