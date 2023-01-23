『PetSafe(ペットセーフ) イージーウォーク ネコ用ハーネス&バンジーリード (L、ブルー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 30分に出品され03月12日 07時 30分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 獣医師と共同開発した形状により、デリケートなのどを締め付けず、安全にかつ抜け出すことができないようにぴったりとフィットさせることができます。

Sサイズ：胴回り23cm - 28ｃｍ

Mサイズ：胴回り27cm - 36ｃｍ

Lサイズ：胴回り33cm - 46ｃｍ

