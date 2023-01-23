『LazyCozy Womens Pajama Set Short Sleeve Shirt and Shorts Bamboo Sleepwear S【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 05時 15分に出品され05月11日 05時 15分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 LazyCozy Womens Pajama Set Short Sleeve Shirt and Shorts Bamboo Sleepwear Summer Pjs Lounge Set with Pockets， Vanilla， Small ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ファッション メンズファッション 下着、靴下、部屋着 パジャマ

商品コード YS0000021735244566

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