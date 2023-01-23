『ワンタッチテント ポップアップテント フルクローズ 虫よけ 網戸 蚊帳 テント 3-4人用 防水 モスグリーン カーキ アウトドア 日よけ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 02時 55分に出品され03月15日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワンタッチテント ポップアップテント フルクローズ 虫よけ 網戸 蚊帳 テント 3-4人用 防水 モスグリーン カーキ アウトドア 日よけ



【商品説明】

・カラー：グリーンカーキ

・本体サイズ：幅240×奥行150×高さ110cm

・重さ：2.6kg



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 74.50 cm

奥行 : 74.50 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。