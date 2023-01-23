『仏典解題事典【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 19時 57分に出品され03月25日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の説明 インド・チベット・中国・朝鮮・日本の仏教と，それに関連するインドの聖典まで重要なものを厳選し解説を加えた『仏典解題事典』を，最新の研究を踏まえて内容を補筆・修正し，項目も増広した，研究者から一般の仏教入門者まで必携の書。・版型：A5・ISBNコード：9784393101735・出版年月日：2020/12/22 内容（「BOOK」データベースより） インド・チベット・東アジアの主要な仏教書と、関係するインドの宗教書・哲学書までを網羅。各地域の仏教史を解説した序章に加えて、新規項目も追加し最新の研究成果を反映させた全447項目に及ぶ解題事典の決定版。 著者について [斎藤]国際仏教学大学院大学教授。[丸井]武蔵野大学教授。[下田]東京大学教授。[蓑輪]東京大学教授。[梶原]東京大学准教授。[高橋]東京大学准教授。[加藤]東京大学准教授。
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落札価格8106円
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