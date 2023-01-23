『Boysea Inflatable Baby Bathtub with Air Pump， Bathtub Seat with Anti-Slidin【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 06分に出品され03月11日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Boysea Inflatable Baby Bathtub with Air Pump， Bathtub Seat with Anti-Sliding Saddle Horn for Newborn to Toddler， Portable Travel Shower Basin with Back Support， Deflates and Folds Easily ブランド名 商品コメント Comes with FREE AIR PUMP.Thicken 0.3mm Phthalate Free non-toxic soft durable material allows you to bathe babies， toddlers and infants in a safe， padded space. Two bathing stages designed for babies between 6 months and 5 years old， makes bathing safe and fun. br Saddle horn keeps baby from sliding down into tub while bathing and back support offers better experience for infants who cannt sit up. It has its own separate air valve so that inflation is optional and grows with your child offering additional support for baby or when deflated additional room for your growing toddler. br Inflatable portable design makes travel easy. Simply inflate tub with the portable air pump when and where needed， deflate when not in use and fold up compact for on the go. br Convenient drain plug in bottom of bathtub for easy water release. Easy to clean with damp cloth and mild soap. Rinse with warm water. Simply set out to air dry with convenient hook. br In addition to a bathtub for baby， it can be used as a ball pit， sand box， toys pool， fishing game pool， beach and camping. Great for baby travel and baby camping gear. 商品カテゴリ SAIKOHshop315 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ お風呂、バス用品 ベビーバス

商品コード YS0000040436527965