『leg0 Friends Mias Wildlife Rescue Toy 41717 with Zebra and Giraffe Safari【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 48分に出品され04月03日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|leg0 Friends Mias Wildlife Rescue Toy 41717 with Zebra and Giraffe Safari Animal Figures Plus 3 Mini Dolls Birthday Gift Idea for Kids Girls & Boys Age 7 Plus Years Old
|ブランド名
|商品コメント
| This cool leg0 Friends animal playset features a wildlife rescue center an ATV car toy 3 safari animal toys and 3 leg0 Friends minidolls!
This leg0 Friends animal rescue toy includes 3 minidoll figures Mia Dr McKenna and Joaquim plus a giraffe toy zebra and a scary scorpion
Kids can jump in the ATV toy car race to rescue animals bring them to the center and use the toy medical kit to examine them for injuries
This leg0 set with safari animal toys includes fun accessories such as a walkietalkie set medical kit binoculars and a satellite dish
Also featured in this leg0 Friends set a tree with toy flowers for the giraffe figure to nibble on a toy Xray thermometer bottle and camera
This leg0 Friends animals playset makes a great birthday present for 7 plus year old girls and boys who love animal toys
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0673419357036
商品コード
YS0000047039280216
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落札価格8106円
335 入札履歴
終了
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