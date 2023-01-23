『avaleaトートバッグ レディース 秋冬 牛革バッグ かばん トートバッグ 韓国風 ポーチ おしゃれ トートバッグ通勤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 23時 32分に出品され04月17日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
avaleaトートバッグ レディース 秋冬 牛革バッグ かばん トートバッグ 韓国風 ポーチ おしゃれ トートバッグ通勤
ブランド：avalea
テクスチャ：牛革
閉じ方：ファスナー
流行スタイルの名前：三日月バッグ
デザイン：ショルダーバッグ
※お客様がご覧になっている、パソコンのモニターの設定などにより、現物と色・質感が異なって表現される場合があります。
※メーカーの都合により、細部のデザイン．素材等が予告なく変更される場合が御座います。
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落札価格8106円
562 入札履歴
終了
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