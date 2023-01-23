入園入学 5点セット 女の子 入園入学準備 レッスンバッグ シューズケース 巾着袋 子供 ブルー・ピンク カラフルキャンディスタイル N8147400【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

レッスンバッグ:縦30cm × 横40cm シューズケース:縦30cm × 横23cm

巾着・大:縦38.5cm × 横31cm、巾着・中:縦20cm × 横19.5cm × マチ12cm、巾着・小:縦17cm × 横12cm × マチ6cm

生地品質:綿100% ※商品の仕様上、サイズに若干の誤差が生じる恐れがあります。予めご了承ください。

お客様のモニター設定やPCの機種、室内環境等により、色味に違いが発生してしまう場合もございます。商品は写真と異なる場合や同等品へ仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。