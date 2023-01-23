『Enesco エネスコ Miss Mindy Vinyl - Oogie 6006042 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 30分に出品され03月16日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入、お取り寄せ商品の為、受注からお届けまでに通常約２〜３週間程頂いております。 商品名 ENESCO Miss Mindy Vinyl - Oogie 6006042 ブランド名 Heritage Of Scotland 商品コメント enesco 商品は新品・未使用商品ですが、税関にて開封される場合があります。

並行輸入品のため、外箱、パッケージに輸送の際、スレや傷が発生する場合もありますが、商品に問題はありませんのであらかじめご了承くださいませ。 商品カテゴリ アフィールセレクト 輸入雑貨 花、ガーデニング 園芸用品 その他ガーデニング、園芸用品

商品コード YS0000022519205042