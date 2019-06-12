『ストライク・ザ・ブラッド 全話まとめ見 Blu-ray - Blu-ray【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 16時 05分に出品され05月12日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】

新品

Blu-ray



【商品概要】

メーカー希望小売価格：￥10，780 (税込)

品番：1000743465

JAN：4548967424942

発売日：2019/06/12

作品名：ストライク・ザ・ブラッド

シリーズ名：ストライク・ザ・ブラッド

監督：山本秀世

声優・キャスト：細谷佳正， 種田梨沙

アニメーション制作：SILVER LINK.

ジャンル：学園，SF，アクション，ファンタジー

発売元：ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

販売元：ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント