『ストライク・ザ・ブラッド 全話まとめ見 Blu-ray - Blu-ray【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 16時 05分に出品され05月12日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品状態】
新品
Blu-ray
【商品概要】
メーカー希望小売価格：￥10，780 (税込)
品番：1000743465
JAN：4548967424942
発売日：2019/06/12
作品名：ストライク・ザ・ブラッド
シリーズ名：ストライク・ザ・ブラッド
監督：山本秀世
声優・キャスト：細谷佳正， 種田梨沙
アニメーション制作：SILVER LINK.
ジャンル：学園，SF，アクション，ファンタジー
発売元：ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント
販売元：ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント
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落札価格8106円
332 入札履歴
終了
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