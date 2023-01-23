『Northern Knitwear Beanie Hat Knit from Warm Merino Wool for Men and Women ?【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 51分に出品され03月13日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Northern Knitwear Beanie Hat Knit from Warm Merino Wool for Men and Women ? Sustainable Super Soft Unisex Cuffed Winter Cap Made in USA Pipestone Premium Merino Wool ブランド名 商品コメント WARM & COZY Made from 100% premium Merino Wool that that’s cozy durable and gentle on sensitive skin. No itching all comfort.

SOFT STRETCHY & COMFORTABLE Onesizefitsall unisex fit looks great for both everyday wear and winter sports & activities.

SUSTAINABLLY SOURCED We practice green sustainable and recycled material sourcing so that every knit cap is climatefriendly and top quality.

MADE IN THE NORTH We know COLD. We won’t sell what we won’t wear up here when it’s 30 degrees F. Hand sewn at our American factory.

URBAN STYLE OR OUTDOOR ADVENTURE Built for nights under the stars and out on the town. Our minimalist woven applique or vegan leather design looks great in the woods or on the street. 商品カテゴリ KS Webstoreヤフー店 スポーツ スポーツ マラソン、ランニング キャップ

JANコード/ISBNコード 0850030457813

商品コード YS0000045637559014