『DVD/杉山清貴/30th Anniversary SUGIYAMA，KIYOTAKA The open air live 2013 ”SUGI ROCK fes.”【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 07時 06分に出品され04月01日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,105円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
杉山清貴 (スギヤマキヨタカ すぎやまきよたか)
2014年1月22日 発売
DVD:1
1.果てしない空の向こう
2.045
3.I AM ME
4.Harbor Lights
5.Another Wave
6.Happy Happy Days
7.翼をください
8.僕のシャツを着てなさい
9.僕の腕の中で
10.終わらないレース
11.EXiT
12.水の中のAnswer
13.プリズム・レインに包まれて
14.君がここにいてほしい
15.SUMMER SUSPICION
16.サイレンスがいっぱい
17.ガラスのPALM TREE
18.ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER
DVD:2
1.DA・BUDS愛のテーマ
2.永遠の手前〜海で二人は〜
3.Surf tripper
4.広い草原
5.Summer Of 79
6.終わりのない夏
7.永遠の夏に抱かれて
8.波
9.夏服最後の日
10.夢を見たのさ
11.最後のHoly Night
12.心のHoliday
13.SHADE〜夏の翳り〜
14.青空が目にしみる
DVD:3
1.果てしない空の向こう
2.045
3.I AM ME
4.Harbor Lights
5.Another Wave
6.Happy Happy Days
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落札価格8105円
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終了
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