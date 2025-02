DVD/杉山清貴/30th Anniversary SUGIYAMA，KIYOTAKA The open air live 2013 ”SUGI ROCK fes.”【コストコ お買い得】

商品情報

杉山清貴 (スギヤマキヨタカ すぎやまきよたか)

2014年1月22日 発売





DVD:1

1.果てしない空の向こう

2.045

3.I AM ME

4.Harbor Lights

5.Another Wave

6.Happy Happy Days

7.翼をください

8.僕のシャツを着てなさい

9.僕の腕の中で

10.終わらないレース

11.EXiT

12.水の中のAnswer

13.プリズム・レインに包まれて

14.君がここにいてほしい

15.SUMMER SUSPICION

16.サイレンスがいっぱい

17.ガラスのPALM TREE

18.ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER

DVD:2

1.DA・BUDS愛のテーマ

2.永遠の手前〜海で二人は〜

3.Surf tripper

4.広い草原

5.Summer Of 79

6.終わりのない夏

7.永遠の夏に抱かれて

8.波

9.夏服最後の日

10.夢を見たのさ

11.最後のHoly Night

12.心のHoliday

13.SHADE〜夏の翳り〜

14.青空が目にしみる

DVD:3

