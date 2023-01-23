『(セイコークロック) SEIKO CLOCK KX383B 電波壁掛け時計 ホワイト ブラウン 白 茶色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 00時 29分に出品され03月28日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,105円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(セイコークロック) SEIKO CLOCK KX383B 電波壁掛け時計 ホワイト ブラウン 白 茶色
【商品説明】
・オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計。
・寸法/重量： 直径350x52mm 1.2kg
・色/材質：プラスチック枠 （茶メタリック塗装） 前面：ガラス
・電波修正機能（40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき） 2099年までのフルオートカレンダー機能 温度・湿度表示 温度測定範囲：0～40 測定精度：±2 湿度測定範囲：20％RH～90％RH 測定精度：±10％RH（25） 電池切れ予告機能（秒針停止／液晶） ステップセコンド おやすみ秒針（光センサーによる自動秒針停止機能）
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X00MCJ5E9E
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落札価格8105円
87 入札履歴
終了
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