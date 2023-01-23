『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 カナル型 マイク付き 2017年モデル ブラッ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 03時 59分に出品され03月25日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,105円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 カナル型 マイク付き 2017年モデル ブラッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。