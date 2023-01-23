『ハミルトンバッグ リュックサック バックパック メンズ HAMILTON-BAG スクエア ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 55分に出品され03月28日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,105円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
人気の角シボ生地を使った高級感のあるシリーズ。フォーマル、カジュアルなど用途に合わせてお使い頂けます。
ハミルトン(HAMILTON)は、日本のファクトリーブランドです。職人が手掛ける伝統に基づく確かな技術により生産されています。
ブランド/商品名
ハミルトンバッグ(HAMILTON-BAG)スクエア リュックサック(ブラック)
仕様
状態：新品
天取手付、正面：ファスナーポケット×2、ファスナーアウトポケット、本体内部：ウレタン内装吊りベルト付アテポケット、ファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部：2分割アテポケット
カラー：ブラック
サイズ
本体：H36×W28×D8cm
重量：770g
素材
PVC
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落札価格8105円
375 入札履歴
終了
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