『メリーナイト(Merry Night) ボックスシーツ サックス ファミリーサイズ のびのび ぴったり パイルシーツ マットレス・敷ふとん兼【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 22時 39分に出品され04月16日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,104円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メリーナイト(Merry Night) ボックスシーツ サックス ファミリーサイズ のびのび ぴったり パイルシーツ マットレス・敷ふとん兼
【商品説明】
・【マットレス】対応サイズ:シングルマットレス(2枚分)、シングル+セミダブルマットレス、厚さは約25cmまで
・【敷ふとん】対応サイズ:幅 約100×長さ 210cm(2枚分)
・サイズ:約185×185×30cm
・全周ゴム付き
・生産国:中国
・素材【:パイル部分】綿100%、【グランド部分】ポリエステル85%・ポリウレタン15%
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 22.90 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8104円
38 入札履歴
終了
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