『メリーナイト(Merry Night) ボックスシーツ サックス ファミリーサイズ のびのび ぴったり パイルシーツ マットレス・敷ふとん兼【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 22時 39分に出品され04月16日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,104円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メリーナイト(Merry Night) ボックスシーツ サックス ファミリーサイズ のびのび ぴったり パイルシーツ マットレス・敷ふとん兼



【商品説明】

・【マットレス】対応サイズ:シングルマットレス(2枚分)、シングル+セミダブルマットレス、厚さは約25cmまで

・【敷ふとん】対応サイズ:幅 約100×長さ 210cm(2枚分)

・サイズ:約185×185×30cm

・全周ゴム付き

・生産国:中国

・素材【:パイル部分】綿100%、【グランド部分】ポリエステル85%・ポリウレタン15%



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。