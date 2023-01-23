『ダンスキン ショートソックス PIROUETTE WARMING BOOTS レディース ブラック (K) 23【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 06分に出品され04月04日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダンスキン ショートソックス PIROUETTE WARMING BOOTS レディース ブラック (K) 23



【商品説明】

・SIZE:23 (メーカー表示サイズ:23cm)

・SIZE:24 (メーカー表示サイズ:24cm)

・SIZE:25 (メーカー表示サイズ:25cm)

・メイン素材: 表：ナイロン100%/中わた：ダウン90％／その他の羽毛10％

・素材構成: LIGHT WEAVE NYLON: 100% ナイロン; 中わた 撥水ダウン: 90% ダウン， 10% 分類外繊維(その他羽毛)



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。