『収納家具DEALS-ディールズ-上置き60cm ホワイトオーク【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 07時 06分に出品され04月24日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

収納家具DEALS-ディールズ-上置き60cm ホワイトオーク



【商品説明】

・[カラー]ウォールナット ホワイトオーク

・[サイズ]外寸：（約）幅59x奥行き37x高さ50～67cm ※商品重量：(約)12kg

・[素材]材質：パーチクルボード、MDF 表面加工：プリント化粧合板、PVC（エコファ）

・木目模様が美しい収納家具の上置き専用棚！ 日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解！ シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります！ 日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解！ カラーは選べる2色展開！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。