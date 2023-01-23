『Kishima キシマ ブーケ ペンダントライト 1灯 GEM-885R GEM-885R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 07分に出品され03月05日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kishima キシマ ブーケ ペンダントライト 1灯 GEM-885R GEM-885R
【商品説明】
・1年間
・60W
・AC100V
・サイズ:径30φ×高29cm
・使用電球:E26 60W普通球×1
・取付方法:ワンタッチ取付
・本体重量(kg):1.3
・素材:アクリル、スチール
【サイズ】
高さ : 31.00 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
652 入札履歴
終了
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