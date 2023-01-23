『Kishima キシマ ブーケ ペンダントライト 1灯 GEM-885R GEM-885R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 07分に出品され03月05日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kishima キシマ ブーケ ペンダントライト 1灯 GEM-885R GEM-885R



【商品説明】

・1年間

・60W

・AC100V

・サイズ:径30φ×高29cm

・使用電球:E26 60W普通球×1

・取付方法:ワンタッチ取付

・本体重量(kg):1.3

・素材:アクリル、スチール



【サイズ】

高さ : 31.00 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 1.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。