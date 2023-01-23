『マック レインウェア (耐水圧:10000mmH2O) (透湿度:10，000g/m-24h) (蓄光反射プリント) (二重袖構造) (水滴【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 46分に出品され03月28日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「マック(Makku)」より引用"
【商品名】
マック レインウェア (耐水圧:10000mmH2O) (透湿度:10，000g/m-24h) (蓄光反射プリント) (二重袖構造) (水滴
【商品説明】
・Garment Care: Hand Wash
・Material: Polyester
・Moisture Permeability: 16.4 oz/yd2 (5，000 g/m2) (High permeability that prevents stuffiness)
・Size LL:
・Water Pressure Resistance: 3.9 psi (10，000 mmH2O) (Highly Waterproof)
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
427 入札履歴
終了
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