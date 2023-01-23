『マック レインウェア (耐水圧:10000mmH2O) (透湿度:10，000g/m-24h) (蓄光反射プリント) (二重袖構造) (水滴【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 46分に出品され03月28日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「マック(Makku)」より引用"



【商品名】

マック レインウェア (耐水圧:10000mmH2O) (透湿度:10，000g/m-24h) (蓄光反射プリント) (二重袖構造) (水滴



【商品説明】

・Garment Care: Hand Wash

・Material: Polyester

・Moisture Permeability: 16.4 oz/yd2 (5，000 g/m2) (High permeability that prevents stuffiness)

・Size LL:

・Water Pressure Resistance: 3.9 psi (10，000 mmH2O) (Highly Waterproof)



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。