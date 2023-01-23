『Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition (Paperback 9 Revised)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 13時 20分に出品され04月04日 13時 20分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】776ページ 185*244mm 言語： English 国： アメリカ 1268g ISBN : 9781119120841