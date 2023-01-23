『Dante Neck Straps Tone Booster Copper Raw【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 58分に出品され03月25日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dante Neck Straps Tone Booster Copper Raw
【商品説明】
・Copper Raw: 音のまとまりに加え、パワフルな音色が特徴です。
・ライヤーホルダーの付属する全てのサックスで使用可能です。
・楽器の質量を変える作りで倍音を増やし、本来の鳴りは持続したまま、さらにまとまりのある透き通った音色が得られます。
・楽器本体は別売となります。
・米国産
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 5.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
455 入札履歴
終了
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