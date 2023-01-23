『レムノス 掛け置き アナログ カエデ 天然色木地 白 Kaede NY14-02 WH Lemnos w242×h172×d50mm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 07分に出品され03月04日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レムノス 掛け置き アナログ カエデ 天然色木地 白 Kaede NY14-02 WH Lemnos w242×h172×d50mm
【商品説明】
・Batteries are required
・Size: 9.5 x 6.8 x 2.0 inches (24.2 x 17.2
・Weight: 1.3 lbs (0.635 kg)
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 27.50 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
322 入札履歴
終了
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