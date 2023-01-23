『西川 リビング 掛けふとん カバー ピンク 約175×210cm セミダブル Mee ME25 日本製 2187-75146【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 13分に出品され03月24日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 リビング 掛けふとん カバー ピンク 約175×210cm セミダブル Mee ME25 日本製 2187-75146
【商品説明】
・オシャレなフラワーデザイン。表裏でカラーが違うリバーシブルタイプ。
・カバーの両サイドにファスナー付き。端から端まで大きく開いてカバーの出し入れも便利。
・サイズ：175×210cm
・ファスナーには取っ手が2個ついているので上下に開き、開け閉めもラクラク。
・布団がずれないように留めるテープが8ヶ所付き。ホックでパチンと留めるだけなので簡単・便利。
・生産国：日本
・素材：綿100%（抗菌加工 防臭加工）
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 30.30 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
767 入札履歴
終了
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