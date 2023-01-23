『西川 リビング 掛けふとん カバー ピンク 約175×210cm セミダブル Mee ME25 日本製 2187-75146【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 13分に出品され03月24日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 リビング 掛けふとん カバー ピンク 約175×210cm セミダブル Mee ME25 日本製 2187-75146



【商品説明】

・オシャレなフラワーデザイン。表裏でカラーが違うリバーシブルタイプ。

・カバーの両サイドにファスナー付き。端から端まで大きく開いてカバーの出し入れも便利。

・サイズ：175×210cm

・ファスナーには取っ手が2個ついているので上下に開き、開け閉めもラクラク。

・布団がずれないように留めるテープが8ヶ所付き。ホックでパチンと留めるだけなので簡単・便利。

・生産国：日本

・素材：綿100%（抗菌加工 防臭加工）



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。