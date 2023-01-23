『作務衣と和専門店 職人の技ひめか 飛龍-無地感刺し子織り裏フリース作務衣（さむえ） (Ｌ， エンジ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 02時 28分に出品され04月01日 02時 28分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
作務衣と和専門店 職人の技ひめか 飛龍-無地感刺し子織り裏フリース作務衣（さむえ） (Ｌ， エンジ)
【商品説明】
・濃紺/エンジ色は袖ゴム口タイプとなっております
・メイン素材: 綿
・素材構成: 100% 綿
・素材：綿100％ 裏地：フリースポリエステル100％パンツ両サイドポケット付
・Ｌ：適応身長175~185 /着丈 85/裄丈71/ ウエスト84~94 /パンツ丈105
・ＬＬ：適応身長175~185 /着丈85/裄丈72/ウエスト94~104 /パンツ丈 108
・Ｍ：適応身長165~175 /着丈 80/ 裄丈71/ ウエスト76~84/パンツ丈100
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
684 入札履歴
終了
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