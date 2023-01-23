『Smatree14インチ Mac BookPro ノートパソコンケース dell inspiron 14 5405/13.3インチMac B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 13時 42分に出品され03月20日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Smatree14インチ Mac BookPro ノートパソコンケース dell inspiron 14 5405/13.3インチMac B



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。