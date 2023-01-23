『FAL.CO (ファルコ) コンパクト 折り畳み テーブル 軽量 キャンプ アウトドア 40×60cm 耐荷重35kg (Khaki)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 06分に出品され03月29日 03時 06分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FAL.CO (ファルコ) コンパクト 折り畳み テーブル 軽量 キャンプ アウトドア 40×60cm 耐荷重35kg (Khaki)



【商品説明】

・ナイロン

・折り畳み

X09B73KTWV

【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。