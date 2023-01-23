『DESCENTE(デサント) エラスチック・チタンサーモジャケット M ブラック DR-204【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 18分に出品され03月17日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DESCENTE(デサント) エラスチック・チタンサーモジャケット M ブラック DR-204
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 57.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8103円
118 入札履歴
終了
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