『DESCENTE(デサント) エラスチック・チタンサーモジャケット M ブラック DR-204【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 18分に出品され03月17日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

DESCENTE(デサント) エラスチック・チタンサーモジャケット M ブラック DR-204



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 57.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。