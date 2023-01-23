『ONYONE（オンヨネ）アルモニーア ロングタイツ OKP90435Y 699 ネイビー XXO【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 11時 55分に出品され03月16日 11時 55分に終了予定です。即決価格は8,103円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ONYONE（オンヨネ）アルモニーア ロングタイツ OKP90435Y 699 ネイビー XXO



【商品説明】

・アルモニーアシリーズとは、矢田修一氏監修のもと、身体の構造からアプローチされた開発アイテム。通気性の良いメッシュ素材を使用。前後内側に配置したアルモニーアメッシュのあたりが芯となり正しい姿勢の維持に貢献します。

・カラー：(699)ネイビー

・サイズ：S、M、L、O、XO、XXO

・素材：ボディ部分/ナイロン80％・ポリウレタン20％、股下と後上部分/ポリエステル90％・ポリウレタン10％



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。