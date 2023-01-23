『格安 バイオリン・カーボン弓 4/4、黒檀フロッグ、シルバー巻き パリジャンアイ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 54分に出品され03月28日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,102円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

格安 バイオリン・カーボン弓 4/4、黒檀フロッグ、シルバー巻き パリジャンアイ



【商品説明】

・バイオリン弓

・ラッピングはシルバーメッキ。

・毛はモンゴリアン。

・竿の素材はカーボン。

・黒檀フロッグ、パリジャンアイ。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。