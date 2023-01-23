『西川 (Nishikawa) ボックスシーツ ダブル ~ クイーン のびのび 抗菌防臭 アイロン要らず 速乾 ふわすべ wrap ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 21時 18分に出品され04月23日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,102円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) ボックスシーツ ダブル ~ クイーン のびのび 抗菌防臭 アイロン要らず 速乾 ふわすべ wrap ネイビー



【商品説明】

西川 (Nishikawa) ボックスシーツ ダブル ~ クイーン のびのび 抗菌防臭 アイロン要らず 速乾 ふわすべ wrap ネイビー PHT7025487DB

・サイズ:(D~Q)130~160×180~210cm用

・本体重量:0.7kg

・生産国:中国

・組成:ポリエステル80%ポリウレタン20%

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【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。