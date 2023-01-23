『フリーリー ラグ 低反発ラグ 極厚25mm 円形 直径 140cm 抗菌・防ダニ加工 厚手 ラグマット カーペット オールシーズン 滑り止め【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 01時 48分に出品され04月07日 01時 48分に終了予定です。即決価格は8,102円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フリーリー ラグ 低反発ラグ 極厚25mm 円形 直径 140cm 抗菌・防ダニ加工 厚手 ラグマット カーペット オールシーズン 滑り止め



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。