『Matthewmark 10粒 キュージック ジルコニア エタニティ リング 指輪 誕生日 プレゼント レディース ゴールド K18 シルバ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 57分に出品され03月10日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,101円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Matthewmark」より引用"



【商品名】

Matthewmark 10粒 キュージック ジルコニア エタニティ リング 指輪 誕生日 プレゼント レディース ゴールド K18 シルバ



【商品説明】

・Accessories: Jewelry case included

・Base Metal: 925 Sterling Silver

・Finish: K18 (Gold Finish)

・Ring Size: No. 1

・Ring Thickness: 0.04 inches (1.1 mm)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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