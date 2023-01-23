『Matthewmark 10粒 キュージック ジルコニア エタニティ リング 指輪 誕生日 プレゼント レディース ゴールド K18 シルバ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 57分に出品され03月10日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,101円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Matthewmark」より引用"
【商品名】
Matthewmark 10粒 キュージック ジルコニア エタニティ リング 指輪 誕生日 プレゼント レディース ゴールド K18 シルバ
【商品説明】
・Accessories: Jewelry case included
・Base Metal: 925 Sterling Silver
・Finish: K18 (Gold Finish)
・Ring Size: No. 1
・Ring Thickness: 0.04 inches (1.1 mm)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8101円
763 入札履歴
終了
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