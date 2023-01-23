『ＢＡＧＡＤ レザー 本革 メンズサンダル 2way トングサンダル 外出すりっぱ サボ スリッパ 2種履き方 外反母趾 ビジネスサンダル ア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 18時 58分に出品され03月14日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,101円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ＢＡＧＡＤ」より引用"
【商品名】
ＢＡＧＡＤ レザー 本革 メンズサンダル 2way トングサンダル 外出すりっぱ サボ スリッパ 2種履き方 外反母趾 ビジネスサンダル ア
【商品説明】
・【天然牛革】アッパーは上質な天然牛革で仕上げにより、優れた頑丈性、柔軟性を与える。靴の底を接続には手縫い技術製法でもっと丈夫で脱着しにくい。ゴム底で、軽量モデルなので、つかれにくい、滑り止め。
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: レザー
・メイン素材：レザー 色：ブラウン ブラック
・表地: レザー
・靴幅: 3E
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8101円
528 入札履歴
終了
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