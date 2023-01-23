『Speedo(スピード) プールバッグ ロールトップバッグ SD96B51 ブラック×ブルー 40L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 05分に出品され03月27日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,101円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) プールバッグ ロールトップバッグ SD96B51 ブラック×ブルー 40L



【商品説明】

・容量:40L

・寸法(mm):W520×H640×D220

・素材:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。